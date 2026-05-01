Égletons

Bourse aux vêtements

1 Place du Marchadial Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Lieu Café des artistes

Bourse aux vêtements pour petits et grands. Tout à 2€ !

Buvette assurée par les bénévoles.

Tout public .

1 Place du Marchadial Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@cafe-des-artistes.org

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English : Bourse aux vêtements

L’événement Bourse aux vêtements Égletons a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières