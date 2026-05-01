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Bourse aux vêtements Égletons

Bourse aux vêtements Égletons

Bourse aux vêtements Égletons samedi 9 mai 2026.

Adresse : 1 Place du Marchadial

Ville : 19300 Égletons

Département : Corrèze

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Égletons

Bourse aux vêtements

1 Place du Marchadial Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Lieu Café des artistes
Bourse aux vêtements pour petits et grands. Tout à 2€ !
Buvette assurée par les bénévoles.
Tout public   .

1 Place du Marchadial Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   contact@cafe-des-artistes.org

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English : Bourse aux vêtements

L’événement Bourse aux vêtements Égletons a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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