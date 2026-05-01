Bourse aux vêtements Égletons
Bourse aux vêtements Égletons samedi 9 mai 2026.
Égletons
Bourse aux vêtements
1 Place du Marchadial Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Lieu Café des artistes
Bourse aux vêtements pour petits et grands. Tout à 2€ !
Buvette assurée par les bénévoles.
Tout public .
1 Place du Marchadial Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@cafe-des-artistes.org
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English : Bourse aux vêtements
L’événement Bourse aux vêtements Égletons a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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