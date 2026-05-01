Égletons

Safari truites trophées

Lac du Deiro Égletons Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:30:00

fin : 2026-05-14 12:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Lacher de 50kg de truites arc -en-ciel !

Trophées plus grosses et plus grand nombre de truites

Pêche de 8h30 à 12h00 Inscriptions à partir de 7h00

Inscriptions journée 10€ adulte 5€ jeune (né après 2013)

Carte de pêche obligatoire (Pass pêche possible à 1€ sur place)

Buvette avec sandwichs sur place

Repas pour pêcheurs et accompagnants sur place 16€ adulte/8 € jeune (né après 2013). Vin non compris .

Lac du Deiro Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 84 04 80

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English : Safari truites trophées

L’événement Safari truites trophées Égletons a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières