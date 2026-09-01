Bourse aux vêtements Truchtersheim
dimanche 20 septembre 2026 · Truchtersheim
Informations pratiques
Truchtersheim
Bourse aux vêtements
20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Bourse aux vêtements organisé par l’association Chemin des Mômes à l’Espace Terminus de Truchtersheim.
C’est une bourse que l’association Chemin des Mômes organise cette année à l’Espace Terminus. Buvette et restauration sur place. 0 .
20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est chemindesmomes@gmail.com
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English :
Clothes market organized by the Chemin des Mômes association at the Espace Terminus in Truchtersheim.
L’événement Bourse aux vêtements Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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