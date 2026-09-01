Informations pratiques

Truchtersheim

Bourse aux vêtements

20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Bourse aux vêtements organisé par l’association Chemin des Mômes à l’Espace Terminus de Truchtersheim.

C’est une bourse que l’association Chemin des Mômes organise cette année à l’Espace Terminus. Buvette et restauration sur place. 0 .

20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est chemindesmomes@gmail.com

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English :

Clothes market organized by the Chemin des Mômes association at the Espace Terminus in Truchtersheim.

L’événement Bourse aux vêtements Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg