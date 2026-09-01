Informations pratiques

Truchtersheim

Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Kaiserstuhl, autour de l’ancien volcan

Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:15:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Tout au long de l’année, le Club Vosgien du Kochersberg propose des balades et randonnées. Le départ vers le lieu de randonnée se fait depuis le parking du terrain de football de Truchtersheim.

Votre guide Daniel HOECHSTETTER au 06 75 95 79 93. .

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 95 79 93 cvk67370@gmail.com

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English :

L’événement Sortie avec le Club Vosgien du Kochersberg Kaiserstuhl, autour de l’ancien volcan Truchtersheim a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg