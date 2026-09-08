Informations pratiques

Truchtersheim

Concours de saut d’obstacles

6 rue de la Carrière Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Concours d’obstacles au centre équestre de Truchtersheim.

Venez vibrer au rythme des sabots ! Une journée riche en compétition à regarder en famille ou entre amis, avec des cavaliers de tous niveaux qui s’élancent sur des parcours allant de 60cm à 100cm. 0 .

6 rue de la Carrière Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 70 57

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English :

Show jumping competition at Truchtersheim equestrian center.

L’événement Concours de saut d’obstacles Truchtersheim a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg