Concours de saut d’obstacles Truchtersheim
dimanche 13 septembre 2026 · Truchtersheim
Informations pratiques
Truchtersheim
Concours de saut d’obstacles
6 rue de la Carrière Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Concours d’obstacles au centre équestre de Truchtersheim.
Venez vibrer au rythme des sabots ! Une journée riche en compétition à regarder en famille ou entre amis, avec des cavaliers de tous niveaux qui s’élancent sur des parcours allant de 60cm à 100cm. 0 .
6 rue de la Carrière Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 70 57
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English :
Show jumping competition at Truchtersheim equestrian center.
L’événement Concours de saut d’obstacles Truchtersheim a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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