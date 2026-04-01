Bourse d’échange Cartes postales et capsules Salle Barbara Montmirail
Bourse d’échange Cartes postales et capsules Salle Barbara Montmirail vendredi 24 avril 2026.
Montmirail
Bourse d’échange Cartes postales et capsules
Salle Barbara 28 Rue du Faubourg de Paris Montmirail Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 13:30:00
fin : 2026-04-24 17:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Tout public
Echangez vos cartes postales et capsules à la bourse d’échange le 25 avril 2026 de 13h30 à 17h30.
À cette occasion, l’ELC vous présentera ses trois nouvelles plaques de muselet de champagne numérotées en édition limitée. Chaque capsule met en avant l’une des nombreuses activités proposées par l’association Art Floral, Patchwork et Broderie, Peinture. .
Salle Barbara 28 Rue du Faubourg de Paris Montmirail 51210 Marne Grand Est +33 6 05 00 09 37
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English : Bourse d’échange Cartes postales et capsules
L’événement Bourse d’échange Cartes postales et capsules Montmirail a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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