Chavannes

Bourse d’échange et brocante

Route de l’Aérodrome Chavannes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le comité des fêtes de Chavannes propose une bourse d’échange couplée à une brocante.

Vous pourrez également y admirer des voitures, motos, silex er matériel agricole.

Cette brocante couplée à une bourse d’échange est une nouvelle opportunité de dénicher la perle rare tout en profitant de véhicules anciens en tout genre.

Le stand est gratuit pour les habitants de la commune.

Buvette et restauration rapide sur place. .

Route de l’Aérodrome Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 26 52 38

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English :

The Chavannes Festival Committee is hosting a swap meet combined with a flea market.

You can also check out cars, motorcycles, tractors, and farm equipment there.

L’événement Bourse d’échange et brocante Chavannes a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LIGNIERES