Bourse d’échange et brocante Chavannes
Bourse d’échange et brocante Chavannes dimanche 21 juin 2026.
Chavannes
Bourse d’échange et brocante
Route de l’Aérodrome Chavannes Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le comité des fêtes de Chavannes propose une bourse d’échange couplée à une brocante.
Vous pourrez également y admirer des voitures, motos, silex er matériel agricole.
Cette brocante couplée à une bourse d’échange est une nouvelle opportunité de dénicher la perle rare tout en profitant de véhicules anciens en tout genre.
Le stand est gratuit pour les habitants de la commune.
Buvette et restauration rapide sur place. .
Route de l’Aérodrome Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 26 52 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Chavannes Festival Committee is hosting a swap meet combined with a flea market.
You can also check out cars, motorcycles, tractors, and farm equipment there.
L’événement Bourse d’échange et brocante Chavannes a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Chavannes (Cher)
- Cherchons la p’tite bête dans le Marais de Chavannes Chavannes 8 août 2026
- Vannerie et décorations de fête Chavannes 5 décembre 2026