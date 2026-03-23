Bourse petite enfance Sundhouse
dimanche 20 septembre 2026 · Sundhouse
Informations pratiques
Sundhouse
Bourse petite enfance
14 rue du Collège Sundhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vente de vêtements, jouets, livres, de 0 à 16 ans.
Vente de toutes sortes d’articles pour enfants, vêtements 0 à 16 ans, jouets, livres, matériel de puériculture, vêtements de grossesse…
Buvette sur place .
14 rue du Collège Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 43 67 57 espaceenfantsgrandried@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sale of clothes, toys, books, from 0 to 16 years old.
L’événement Bourse petite enfance Sundhouse a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Sundhouse (Bas-Rhin)
- After Work des Krembelfecker Sundhouse 29 août 2026
- Concours de belote Sundhouse 23 octobre 2026
- Don du sang Sundhouse 2 novembre 2026