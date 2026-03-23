Informations pratiques

Sundhouse

Bourse petite enfance

14 rue du Collège Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vente de vêtements, jouets, livres, de 0 à 16 ans.

Vente de toutes sortes d’articles pour enfants, vêtements 0 à 16 ans, jouets, livres, matériel de puériculture, vêtements de grossesse…

Buvette sur place .

14 rue du Collège Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 52 43 67 57 espaceenfantsgrandried@yahoo.com

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English :

Sale of clothes, toys, books, from 0 to 16 years old.

L’événement Bourse petite enfance Sundhouse a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried