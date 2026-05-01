Bourse puériculture Place du Monument Pierre-de-Bresse
Bourse puériculture Place du Monument Pierre-de-Bresse samedi 23 mai 2026.
Pierre-de-Bresse
Bourse puériculture
Place du Monument Halle de la Grenette Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Bourse puériculture organisée par l’association Vital’Gym comprenant des vêtements, jouets et petits mobiliers sur l’univers bébé et enfant.
Arrivée dès 8h pour les exposants, tables et chaises fournies à la réservation.
Espace couvert et accessible. Vente de boissons et gaufres sur place. .
Place du Monument Halle de la Grenette Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 03 01 67 h.gallot@gmail.com
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English : Bourse puériculture
L’événement Bourse puériculture Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-05-05 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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