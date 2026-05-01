Bourse puériculture Place du Monument Pierre-de-Bresse

Pierre-de-Bresse

Bourse puériculture

Place du Monument Halle de la Grenette Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Bourse puériculture organisée par l’association Vital’Gym comprenant des vêtements, jouets et petits mobiliers sur l’univers bébé et enfant.

Arrivée dès 8h pour les exposants, tables et chaises fournies à la réservation.

Espace couvert et accessible. Vente de boissons et gaufres sur place. .

Place du Monument Halle de la Grenette Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 03 01 67 h.gallot@gmail.com

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English : Bourse puériculture

L’événement Bourse puériculture Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-05-05 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II