Planétarium : découvrez le ciel de l’âge du Bronze, Écomusée de la Bresse bourguignonne, Pierre-de-Bresse

Planétarium : découvrez le ciel de l’âge du Bronze Samedi 23 mai, 19h00, 20h15, 21h15 Écomusée de la Bresse bourguignonne Saône-et-Loire

dans la limite des places disponibles (20 personnes par séance).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Un planétarium recréant la voûte céleste telle qu’elle apparaissait à l’époque de l’âge du Bronze vous invite à un véritable voyage dans le temps et dans l’espace.

Installez-vous confortablement sous une bulle gonflable pour découvrir l’histoire de l’Univers, observer les constellations et explorer les planètes de notre système solaire. Cette immersion sera guidée par un animateur de la Société Astronomique de Bourgogne, qui vous accompagnera à la découverte du ciel et de ses mystères.

Séances à 19h, 20h15 et 21h15 – Durée moyenne : 1 h

Public : tout public, à partir de 8 ans

Accès : en accès libre, dans la limite des places disponibles (20 personnes par séance).

Écomusée de la Bresse bourguignonne 5ter Avenue de la Gare, 71270 Pierre-de-Bresse, France Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385762716 http://www.ecomusee-bresse71.fr L’Écomusée de la Bresse bourguignonne a été créé en 1981. Géré par une association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’écomusée fédère un réseau de huit antennes thématiques ainsi que trois Musées de France municipaux associés qui relèvent de sa gestion scientifique. Sa vocation de conservation et de valorisation des patrimoines culturel et naturel propres à son territoire d’étude s’exprime à travers la diversité de ses collections et leur répartition sur l’ensemble de la Bresse bourguignonne. Sa collection compte aujourd’hui plus de 30.000 biens. Plusieurs grands domaines sont identifiés : l’agriculture, l’artisanat, l’architecture, le mobilier, la vie domestique, le costume, les arts et la production locale et régionale. Ces collections, au-delà de leur existence physique, sont les témoins d’un patrimoine immatériel fait de gestes, savoir-faire, coutumes et parlers qui contribuent à l’identité du territoire.

Nuit européenne des musées

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