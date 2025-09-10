Bourse Puériculture École élémentaire de Folpersviller Sarreguemines

Sarreguemines

Bourse Puériculture

École élémentaire de Folpersviller 17 rue du Groupe Scolaire Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 09:30:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Organisée par l’APE de Folpersviller dans la cour de l’école élémentaire.

Buvette et petite restauration salée et sucrée sur place toute la journée.Tout public

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École élémentaire de Folpersviller 17 rue du Groupe Scolaire Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est assocapeef@outlook.fr

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English :

Organized by the APE Folpersviller in the courtyard of the elementary school.

Refreshments and snacks all day.

L’événement Bourse Puériculture Sarreguemines a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES