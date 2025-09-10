Bourse Puériculture École élémentaire de Folpersviller Sarreguemines
Bourse Puériculture École élémentaire de Folpersviller Sarreguemines dimanche 5 juillet 2026.
Sarreguemines
Bourse Puériculture
École élémentaire de Folpersviller 17 rue du Groupe Scolaire Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 09:30:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Organisée par l’APE de Folpersviller dans la cour de l’école élémentaire.
Buvette et petite restauration salée et sucrée sur place toute la journée.Tout public
0 .
École élémentaire de Folpersviller 17 rue du Groupe Scolaire Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est assocapeef@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the APE Folpersviller in the courtyard of the elementary school.
Refreshments and snacks all day.
L’événement Bourse Puériculture Sarreguemines a été mis à jour le 2026-06-04 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES
À voir aussi à Sarreguemines (Moselle)
- Facturation électronique : préparez-vous à 2027, Sarreguemines, Sarreguemines 17 juin 2026
- Sarreguemines vibre au rythme de la musique, Zone piétonne Sarreguemines, Sarreguemines 21 juin 2026
- Fête foraine d’été Place de la Grande Armée Sarreguemines 11 juillet 2026
- Les Rendez-vous Nature le golf, d’un site industriel à un réservoir de biodiversité Golf de Sarreguemines Sarreguemines 22 août 2026
- Foire Saint-Michel Sarreguemines 9 septembre 2026