Bourse puériculture Foyer des Bataillots Yzeure

Yzeure

Bourse puériculture

Foyer des Bataillots Angle Rue Général Leclerc Rue Claude Bernard Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Bourse aux vêtements enfants (0-16 ans) matériels de puériculture jouets

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Foyer des Bataillots Angle Rue Général Leclerc Rue Claude Bernard Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 84 23 63

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English :

Children’s clothing market (0-16 years) childcare equipment toys

L’événement Bourse puériculture Yzeure a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région