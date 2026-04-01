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Bourse puériculture Foyer des Bataillots Yzeure

Bourse puériculture Foyer des Bataillots Yzeure samedi 18 avril 2026.

Lieu : Foyer des Bataillots

Adresse : Angle Rue Général Leclerc Rue Claude Bernard

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Yzeure

Bourse puériculture

Foyer des Bataillots Angle Rue Général Leclerc Rue Claude Bernard Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Bourse aux vêtements enfants (0-16 ans) matériels de puériculture jouets
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Foyer des Bataillots Angle Rue Général Leclerc Rue Claude Bernard Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 84 23 63 

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English :

Children’s clothing market (0-16 years) childcare equipment toys

L’événement Bourse puériculture Yzeure a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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