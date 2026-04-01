Bourse puériculture Foyer des Bataillots Yzeure
Bourse puériculture Foyer des Bataillots Yzeure samedi 18 avril 2026.
Yzeure
Bourse puériculture
Foyer des Bataillots Angle Rue Général Leclerc Rue Claude Bernard Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Bourse aux vêtements enfants (0-16 ans) matériels de puériculture jouets
.
Foyer des Bataillots Angle Rue Général Leclerc Rue Claude Bernard Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 84 23 63
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English :
Children’s clothing market (0-16 years) childcare equipment toys
L’événement Bourse puériculture Yzeure a été mis à jour le 2026-04-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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