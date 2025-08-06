Le porteur d’histoire Yzeurespace Yzeure

Le porteur d’histoire

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

2026-04-21

Créée en 2011 et couronnée de deux Molières en 2014, cette pièce du brillant Alexis Michalik est une merveille.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

Created in 2011 and awarded two Molières in 2014, this play by the brilliant Alexis Michalik is a marvel.

