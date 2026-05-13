Théâtre Je préfère qu’on reste amis rue des Cladets Yzeure
Théâtre Je préfère qu’on reste amis rue des Cladets Yzeure samedi 27 juin 2026.
Yzeure
Théâtre Je préfère qu’on reste amis
rue des Cladets Cour extérieur Chateau de Panloup Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Je préfère qu’on reste amis est une comédie romantique de Laurent Ruquier par la compagnie de Théatre Saint Martin.
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rue des Cladets Cour extérieur Chateau de Panloup Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 12 11 59
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English :
Je préfère qu’on reste amis is a romantic comedy by Laurent Ruquier, performed by the Théatre Saint Martin company.
L’événement Théâtre Je préfère qu’on reste amis Yzeure a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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