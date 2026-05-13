Théâtre Je préfère qu’on reste amis rue des Cladets Yzeure

Yzeure

Théâtre Je préfère qu’on reste amis

rue des Cladets Cour extérieur Chateau de Panloup Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Je préfère qu’on reste amis est une comédie romantique de Laurent Ruquier par la compagnie de Théatre Saint Martin.

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rue des Cladets Cour extérieur Chateau de Panloup Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 12 11 59

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English :

Je préfère qu’on reste amis is a romantic comedy by Laurent Ruquier, performed by the Théatre Saint Martin company.

L’événement Théâtre Je préfère qu’on reste amis Yzeure a été mis à jour le 2026-05-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région