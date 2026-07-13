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Visite guidée de l’exposition itinérante Nuit d’encre Médiathèque Yzatis Yzeure

mercredi 5 août 2026 · Médiathèque Yzatis · Yzeure

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Yzatis
Adresse
Boulevard Jean-Moulin
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif

Yzeure

Visite guidée de l’exposition itinérante Nuit d’encre

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Découverte de l’œuvre graphique de quatre illustrateurs qui étaient présents à la Biennale des illustrateurs en 2025.
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Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65  patrimoine@ville-yzeure.com

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English :

An exploration of the artwork of four illustrators who participated in the 2025 Illustrators’ Biennial.

L’événement Visite guidée de l’exposition itinérante Nuit d’encre Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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