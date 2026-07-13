Visite guidée de l’exposition itinérante Nuit d’encre Médiathèque Yzatis Yzeure
mercredi 5 août 2026 · Médiathèque Yzatis · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Visite guidée de l’exposition itinérante Nuit d’encre
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Découverte de l’œuvre graphique de quatre illustrateurs qui étaient présents à la Biennale des illustrateurs en 2025.
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Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
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English :
An exploration of the artwork of four illustrators who participated in the 2025 Illustrators’ Biennial.
L’événement Visite guidée de l’exposition itinérante Nuit d’encre Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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