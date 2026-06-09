Lectures les pieds dans l’eau Rue Albert-Camus Yzeure mardi 21 juillet 2026.

Yzeure

Lectures les pieds dans l’eau

Rue Albert-Camus Pataugeoire Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Venez écouter des histoires fascinantes. Pour les enfants accompagnés d’un adulte.

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Rue Albert-Camus Pataugeoire Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com

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English :

Come and listen to fascinating stories. For children accompanied by an adult.

L’événement Lectures les pieds dans l’eau Yzeure a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région