Lectures les pieds dans l’eau Rue Albert-Camus Yzeure
Lectures les pieds dans l’eau Rue Albert-Camus Yzeure mardi 21 juillet 2026.
Yzeure
Lectures les pieds dans l’eau
Rue Albert-Camus Pataugeoire Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Venez écouter des histoires fascinantes. Pour les enfants accompagnés d’un adulte.
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Rue Albert-Camus Pataugeoire Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com
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English :
Come and listen to fascinating stories. For children accompanied by an adult.
L’événement Lectures les pieds dans l’eau Yzeure a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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