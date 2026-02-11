Shifumania route de Montbeugny Yzeure
Shifumania route de Montbeugny Yzeure samedi 19 septembre 2026.
Shifumania
route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure Allier
2026-09-19
2026-09-19
2026-09-19
Participez à l’édition 3 de la tournée Shifumania, le championnat de France de Chi Fou Mi ! Ambiance festive, défis et bonne humeur au programme. Venez vivre l’événement incontournable des passionnés de pierre-feuille-ciseaux !
route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 50 61 07 eventsattitude@orange.fr
Take part in edition 3 of the Shifumania tour, the French Chi Fou Mi championship! A festive atmosphere, challenges and good humor are on the agenda. Come and experience the must-see event for rock-leaf-scissors enthusiasts!
