Enduro carpe féminin Yzeure
Enduro carpe féminin Yzeure vendredi 25 septembre 2026.
Yzeure
Enduro carpe féminin
Plan d’eau des Ozières Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Une compétition unique au cœur de la nature !
Organisé par l’AAPPMA de Moulins, cet événement met à l’honneur la pêche à la carpe en équipe féminine. Une occasion idéale pour partager une passion et vivre une expérience conviviale au bord de l’eau.
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Plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 96 32 23 lespecheursduvaldallier@gmail.com
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English :
A unique competition in the heart of nature!
Organized by the Moulins AAPPMA, this event features women?s team carp fishing. An ideal opportunity to share a passion and enjoy a convivial waterside experience.
L’événement Enduro carpe féminin Yzeure a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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