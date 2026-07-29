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AGENDA · Yzeure

Lectures sous les arbres rue de Grillet Yzeure

mardi 25 août 2026 · rue de Grillet · Yzeure

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
rue de Grillet
Adresse
Jardins de Grillet
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif

Yzeure

Lectures sous les arbres

rue de Grillet Jardins de Grillet Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:30:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

À l’ombre des arbres, les enfants, accompagnés d’un adulte, sont invités à écouter des histoires captivantes. Se rafraîchir en écoutant des histoires à l’ombre des arbres et à proximité de l’eau. Rendez-vous parking rue de Grillet.
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rue de Grillet Jardins de Grillet Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48  mediatheque@ville-yzeure.com

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English :

%C0 In the shade of the trees, children, accompanied by an adult, are invited to listen to captivating stories. Cool off while listening to stories in the shade of the trees and near the water. Meet at the parking lot on Rue de Grillet.

L’événement Lectures sous les arbres Yzeure a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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