Informations pratiques

Yzeure

Lectures sous les arbres

Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-25

À l’ombre des arbres, les enfants, accompagnés d’un adulte, sont invités à écouter des histoires captivantes.

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Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com

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English :

%C0 In the shade of the trees, children, accompanied by an adult, are invited to listen to captivating stories.

L’événement Lectures sous les arbres Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région