Lectures sous les arbres Yzeure
jeudi 13 août 2026 · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Lectures sous les arbres
Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-25
À l’ombre des arbres, les enfants, accompagnés d’un adulte, sont invités à écouter des histoires captivantes.
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Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com
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English :
%C0 In the shade of the trees, children, accompanied by an adult, are invited to listen to captivating stories.
L’événement Lectures sous les arbres Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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