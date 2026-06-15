Silo Dia Dou avec Grégoire Viché et Didier Pajot Guiguette des Ozières Yzeure jeudi 20 août 2026.

Yzeure

Silo Dia Dou avec Grégoire Viché et Didier Pajot

Guiguette des Ozières Chemin des Ozières Yzeure Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Avec repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Ce duo virevoltant nous embarque dans un voyage rythmique africain, depuis les déserts les plus brûlants jusqu’aux forêts les plus sombres.

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Guiguette des Ozières Chemin des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 leraffut03@gmail.com

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English :

This lively duo takes us on a rhythmic journey through Africa, from the bluest deserts to the darkest forests.

L’événement Silo Dia Dou avec Grégoire Viché et Didier Pajot Yzeure a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région