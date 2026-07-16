Les Food’Oz Yzeure
jeudi 27 août 2026 · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Les Food’Oz
Les Ozières Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Dîner-concert au bord de l’eau. Côté menu, vous aurez l’embarras du choix, entre La Guinguette des Ozières et des food trucks de divers horizons.
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Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00
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English :
Dinner-concert by the water. As for the menu, you’ll be spoiled for choice between La Guinguette des Ozières and food trucks from all over.
L’événement Les Food’Oz Yzeure a été mis à jour le 2026-07-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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