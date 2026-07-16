Informations pratiques

Yzeure

Les Food’Oz

Les Ozières Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Dîner-concert au bord de l’eau. Côté menu, vous aurez l’embarras du choix, entre La Guinguette des Ozières et des food trucks de divers horizons.

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Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00

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English :

Dinner-concert by the water. As for the menu, you’ll be spoiled for choice between La Guinguette des Ozières and food trucks from all over.

L’événement Les Food’Oz Yzeure a été mis à jour le 2026-07-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région