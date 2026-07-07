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AGENDA · Yzeure

Brocante de Panloup Rue des Cladets Yzeure

dimanche 30 août 2026 · Rue des Cladets · Yzeure

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Rue des Cladets
Adresse
Château de Panloup
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif

Yzeure

Brocante de Panloup

Rue des Cladets Château de Panloup Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Brocante de l’Amicale des Bataillots-Cladets
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Rue des Cladets Château de Panloup Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 58 00 21 

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English :

Bataillots-Cladets Association Flea Market

L’événement Brocante de Panloup Yzeure a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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