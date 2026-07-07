AGENDA · Yzeure
Brocante de Panloup Rue des Cladets Yzeure
dimanche 30 août 2026 · Rue des Cladets · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Brocante de Panloup
Rue des Cladets Château de Panloup Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Brocante de l’Amicale des Bataillots-Cladets
.
Rue des Cladets Château de Panloup Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 58 00 21
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English :
Bataillots-Cladets Association Flea Market
L’événement Brocante de Panloup Yzeure a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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