Visite guidée Des Ozières aux Rives du Danube Route de Montbeugny Yzeure
mercredi 26 août 2026 · Route de Montbeugny · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Visite guidée Des Ozières aux Rives du Danube
Route de Montbeugny Les Ozières Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Découverte d’un des quartiers de la ville, de son histoire et des noms de lieux-dits.
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Route de Montbeugny Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
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English :
Explore one of the city’s neighborhoods, its history, and the names of its local landmarks.
L’événement Visite guidée Des Ozières aux Rives du Danube Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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