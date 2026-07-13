Visite guidée Des Ozières aux Rives du Danube Route de Montbeugny Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Visite guidée Des Ozières aux Rives du Danube

Route de Montbeugny Les Ozières Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Découverte d’un des quartiers de la ville, de son histoire et des noms de lieux-dits.

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Route de Montbeugny Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

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English :

Explore one of the city’s neighborhoods, its history, and the names of its local landmarks.

L’événement Visite guidée Des Ozières aux Rives du Danube Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région