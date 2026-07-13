Chasse au trésor Les Ozières Yzeure
jeudi 6 août 2026 · Les Ozières · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Chasse au trésor
Les Ozières Chemin des Ozières Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le domaine des Ozières, son étang, ses sentiers et les nombreuses espèces qui le peuplent. Mais trouverez-vous la bonne ? À faire en famille. Rendez-vous à proximité de la salle Dieter-Trennheuser, chemin des Ozières
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Les Ozières Chemin des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
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English :
The Ozières estate, its pond, its trails, and the many species that call it home. But will you find the right one? %C0 A great activity for the whole family. Meet near the Dieter-Trennheuser Hall, Chemin des Ozières
L’événement Chasse au trésor Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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