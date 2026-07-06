Village des associations Yzeurespace Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Village des associations

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez découvrir les nombreuses associations locales.

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Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00 mairie@ville-yzeure.com

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English :

Come discover the many local organizations.

L’événement Village des associations Yzeure a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région