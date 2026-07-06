AGENDA · Yzeure
Village des associations Yzeurespace Yzeure
samedi 5 septembre 2026 · Yzeurespace · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Village des associations
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir les nombreuses associations locales.
.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00 mairie@ville-yzeure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the many local organizations.
L’événement Village des associations Yzeure a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Yzeure (Allier)
- 12ème édition de Partir en livre Yzeurespace Yzeure 16 juillet 2026
- Lectures les pieds dans l’eau Rue Albert-Camus Yzeure 21 juillet 2026
- Silo Dia Dou avec Grégoire Viché et Didier Pajot Guiguette des Ozières Yzeure 20 août 2026
- Brocante de Panloup Rue des Cladets Yzeure 30 août 2026
- Shifumania route de Montbeugny Yzeure 19 septembre 2026