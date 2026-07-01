Belote en plein air Le Plessis Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Belote en plein air

Le Plessis Jardins à la Prévert Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Pour tout public qui sait jouer. Organisée par L’Essentiel, centre social d’Yzeure.

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Le Plessis Jardins à la Prévert Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 37

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English :

For anyone who knows how to play. Organized by L’Essentiel, Yzeure social center.

L’événement Belote en plein air Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région