Belote en plein air Le Plessis Yzeure
mercredi 29 juillet 2026 · Le Plessis · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Belote en plein air
Le Plessis Jardins à la Prévert Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 21:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Pour tout public qui sait jouer. Organisée par L’Essentiel, centre social d’Yzeure.
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Le Plessis Jardins à la Prévert Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 37
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English :
For anyone who knows how to play. Organized by L’Essentiel, Yzeure social center.
L’événement Belote en plein air Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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