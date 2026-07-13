Nuit des étoiles Stade Serge-Mésonès Yzeure
samedi 8 août 2026 · Stade Serge-Mésonès · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Nuit des étoiles
Stade Serge-Mésonès Millepertuis Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Cette édition Des nuits des étoiles à la nuit de l’étoile est consacrée au Soleil et marque le lancement du compte à rebours de la grande éclipse partielle du Soleil le 12 août.
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Stade Serge-Mésonès Millepertuis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
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English :
This edition of “Nights of the Stars: The Night of the Star” is dedicated to the Sun and marks the start of the countdown to the great partial solar eclipse on August 12.
L’événement Nuit des étoiles Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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