Initiation pêche Yzeure
Initiation pêche Yzeure samedi 11 juillet 2026.
Yzeure
Initiation pêche
Plan d’eau des Ozières Yzeure Allier
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Pour 7h de d’enseignements
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Initiez vos enfants à la pêche au coup & feeder avec un guide pro !
Inclus matériel, appâts et carte de pêche.
.
Plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 59 97 80 contact@chavignonguidepeche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introduce your children to match & feeder fishing with a professional guide!
Includes tackle, bait and fishing permit.
L’événement Initiation pêche Yzeure a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Yzeure (Allier)
- Les Journées de l’Excellence Yzeurespace route de Montbeugny Yzeure 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCEE 03, Yzeure 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, SDIS 03, Yzeure 1 mai 2026
- Circuit « Les Vesvres » Yzeure Allier 1 mai 2026
- PR 42 Circuit d’Yzeure Yzeure Allier 1 mai 2026