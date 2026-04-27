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Initiation pêche Yzeure

Initiation pêche Yzeure samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Plan d'eau des Ozières

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 80 80 80 Pour 7h de d'enseignements

Yzeure

Initiation pêche

Plan d’eau des Ozières Yzeure Allier

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Pour 7h de d’enseignements

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Initiez vos enfants à la pêche au coup & feeder avec un guide pro !
Inclus matériel, appâts et carte de pêche.
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Plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 59 97 80  contact@chavignonguidepeche.fr

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English :

Introduce your children to match & feeder fishing with a professional guide!
Includes tackle, bait and fishing permit.

L’événement Initiation pêche Yzeure a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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