Yzeure

Initiation pêche

Plan d’eau des Ozières Yzeure Allier

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Pour 7h de d’enseignements

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Initiez vos enfants à la pêche au coup & feeder avec un guide pro !

Inclus matériel, appâts et carte de pêche.

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Plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 59 97 80 contact@chavignonguidepeche.fr

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English :

Introduce your children to match & feeder fishing with a professional guide!

Includes tackle, bait and fishing permit.

L’événement Initiation pêche Yzeure a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région