Concours de pêche pour les jeunes Yzeure
Concours de pêche pour les jeunes Yzeure dimanche 21 juin 2026.
Yzeure
Concours de pêche pour les jeunes
Plan d’eau des Ozières Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Un concours de pêche gratuit dédié aux jeunes jusqu’à 14 ans vous attend. Encadré et convivial, cet événement est l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir la pêche en pleine nature.
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Plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 96 32 23 lespecheursduvaldallier@gmail.com
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English :
A free fishing competition for youngsters up to the age of 14 awaits you. Supervised and friendly, this event is the ideal opportunity to discover or rediscover fishing in the great outdoors.
L’événement Concours de pêche pour les jeunes Yzeure a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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