Guinguette solidaire Yzeure
Guinguette solidaire Yzeure dimanche 14 juin 2026.
Yzeure
Guinguette solidaire
plan d’eau des Ozières Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
La guingette solidaire du secours populaire français ! C’est cette idée de retrouvailles sans prise de tête une image simple de lampions, bal musette, d’un bar fait de bric et de broc, de gaieté, de robe à volants et de pantalons pas trop serrés !
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plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 43 52
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English :
La guingette solidaire du secours populaire français! It’s the idea of a no-holds-barred reunion, a simple image of lanterns, bal musette, a bar made of bric-a-brac, gaiety, ruffled dresses and not-too-tight pants!
L’événement Guinguette solidaire Yzeure a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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