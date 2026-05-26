Yzeure

Guinguette solidaire

plan d’eau des Ozières Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La guingette solidaire du secours populaire français ! C’est cette idée de retrouvailles sans prise de tête une image simple de lampions, bal musette, d’un bar fait de bric et de broc, de gaieté, de robe à volants et de pantalons pas trop serrés !

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plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 43 52

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English :

La guingette solidaire du secours populaire français! It’s the idea of a no-holds-barred reunion, a simple image of lanterns, bal musette, a bar made of bric-a-brac, gaiety, ruffled dresses and not-too-tight pants!

L’événement Guinguette solidaire Yzeure a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région