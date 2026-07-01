Exposition itinérante Nuit d’encre Médiathèque Yzatis Yzeure
mercredi 22 juillet 2026 · Médiathèque Yzatis · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Exposition itinérante Nuit d’encre
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-22
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-22
Exposition conçue dans le cadre de la Biennale des illustrateurs en 2025 avec en support quatre albums signés Pierre Alexis, Sarah Cheveau, Goele Dewanckel et Peter Van den Ende qui explorent ce moment si particulier de la journée, la nuit.
.
Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exhibition conceived as part of the 2025 Illustrators’ Biennial, featuring four picture books by Pierre Alexis, Sarah Cheveau, Goele Dewanckel, and Peter Van den Ende that explore that very special time of day: night.
L’événement Exposition itinérante Nuit d’encre Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Yzeure (Allier)
- Lectures les pieds dans l’eau Rue Albert-Camus Yzeure 21 juillet 2026
- Belote en plein air Le Plessis Yzeure 29 juillet 2026
- Visite guidée de l’exposition itinérante Nuit d’encre Médiathèque Yzatis Yzeure 5 août 2026
- Chasse au trésor Les Ozières Yzeure 6 août 2026
- Nuit des étoiles Stade Serge-Mésonès Yzeure 8 août 2026