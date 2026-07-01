Exposition itinérante Nuit d’encre Médiathèque Yzatis Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Exposition itinérante Nuit d’encre

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-22

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-22

Exposition conçue dans le cadre de la Biennale des illustrateurs en 2025 avec en support quatre albums signés Pierre Alexis, Sarah Cheveau, Goele Dewanckel et Peter Van den Ende qui explorent ce moment si particulier de la journée, la nuit.

.

Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exhibition conceived as part of the 2025 Illustrators’ Biennial, featuring four picture books by Pierre Alexis, Sarah Cheveau, Goele Dewanckel, and Peter Van den Ende that explore that very special time of day: night.

L’événement Exposition itinérante Nuit d’encre Yzeure a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région