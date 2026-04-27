Théâtre Jo rue des Cladets Yzeure
Théâtre Jo rue des Cladets Yzeure samedi 6 juin 2026.
Yzeure
Théâtre Jo
rue des Cladets Cour extérieur Chateau de Panloup Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Pièce de théâtre de comédie britannique d’Alec Coppel par la compagnie de Théatre Saint Martin.
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rue des Cladets Cour extérieur Chateau de Panloup Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 12 11 59
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English :
British comedy play by Alec Coppel by the Théatre Saint Martin company.
L’événement Théâtre Jo Yzeure a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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