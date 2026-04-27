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Théâtre Jo rue des Cladets Yzeure

Théâtre Jo rue des Cladets Yzeure samedi 6 juin 2026.

Lieu : rue des Cladets

Adresse : Cour extérieur Chateau de Panloup

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Yzeure

Théâtre Jo

rue des Cladets Cour extérieur Chateau de Panloup Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Pièce de théâtre de comédie britannique d’Alec Coppel par la compagnie de Théatre Saint Martin.
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rue des Cladets Cour extérieur Chateau de Panloup Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 12 11 59 

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English :

British comedy play by Alec Coppel by the Théatre Saint Martin company.

L’événement Théâtre Jo Yzeure a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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