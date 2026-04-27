Théâtre Jo rue des Cladets Yzeure

Yzeure

Théâtre Jo

rue des Cladets Cour extérieur Chateau de Panloup Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pièce de théâtre de comédie britannique d’Alec Coppel par la compagnie de Théatre Saint Martin.

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rue des Cladets Cour extérieur Chateau de Panloup Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 12 11 59

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English :

British comedy play by Alec Coppel by the Théatre Saint Martin company.

L’événement Théâtre Jo Yzeure a été mis à jour le 2026-04-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région