Brocante du Comité de Jumelage Yzeure-Kafountine Route de Montbeugny Yzeure
Brocante du Comité de Jumelage Yzeure-Kafountine Route de Montbeugny Yzeure dimanche 7 juin 2026.
Yzeure
Brocante du Comité de Jumelage Yzeure-Kafountine
Route de Montbeugny Parking Yzeurespace Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
5ème Brocante organisée par le Comité de Jumelage Yzeure-Kafountine 100 participants
Accueil des exposants dès 6h
Accueil du public 8h à 18h Extérieur, Toilettes, Accès handicapés, Buvette, Restauration sur place, Exposants en alimentaire refusés
.
Route de Montbeugny Parking Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 33 58 32 jumelagekafountine@gmail.com
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English :
5th Brocante organized by the Yzeure-Kafountine Twinning Committee 100 participants
Exhibitors welcome from 6 am
Public welcome 8am to 6pm Outdoor, Toilets, Disabled access, Refreshments, Catering on site, Food exhibitors refused
L’événement Brocante du Comité de Jumelage Yzeure-Kafountine Yzeure a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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