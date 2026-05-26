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Brocante du Comité de Jumelage Yzeure-Kafountine Route de Montbeugny Yzeure

Brocante du Comité de Jumelage Yzeure-Kafountine Route de Montbeugny Yzeure dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Route de Montbeugny

Adresse : Parking Yzeurespace

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Yzeure

Brocante du Comité de Jumelage Yzeure-Kafountine

Route de Montbeugny Parking Yzeurespace Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

5ème Brocante organisée par le Comité de Jumelage Yzeure-Kafountine 100 participants
Accueil des exposants dès 6h
Accueil du public 8h à 18h Extérieur, Toilettes, Accès handicapés, Buvette, Restauration sur place, Exposants en alimentaire refusés
  .

Route de Montbeugny Parking Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 33 58 32  jumelagekafountine@gmail.com

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English :

5th Brocante organized by the Yzeure-Kafountine Twinning Committee 100 participants
Exhibitors welcome from 6 am
Public welcome 8am to 6pm Outdoor, Toilets, Disabled access, Refreshments, Catering on site, Food exhibitors refused

L’événement Brocante du Comité de Jumelage Yzeure-Kafountine Yzeure a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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