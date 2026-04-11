Les Journées de l’Excellence Yzeurespace route de Montbeugny Yzeure
Les Journées de l’Excellence Yzeurespace route de Montbeugny Yzeure jeudi 30 avril 2026.
Yzeure
Les Journées de l’Excellence
Yzeurespace route de Montbeugny Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-30
Organisées par la Ville de Yzeure et la délégation des Meilleurs Ouvriers de France Auvergne-Rhône-Alpes, les Journées de l’Excellence vous donnent rendez-vous du 30 avril au 3 mai.
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Yzeurespace route de Montbeugny Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00 communication@ville-yzeure.com
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English :
Organized by the town of Yzeure and the delegation of Meilleurs Ouvriers de France Auvergne-Rhône-Alpes, the Journées de l?Excellence will be held from April 30 to May 3.
L’événement Les Journées de l’Excellence Yzeure a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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