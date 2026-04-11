Les Journées de l’Excellence Yzeurespace route de Montbeugny Yzeure

Yzeure

Les Journées de l’Excellence

Yzeurespace route de Montbeugny Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-30

Organisées par la Ville de Yzeure et la délégation des Meilleurs Ouvriers de France Auvergne-Rhône-Alpes, les Journées de l’Excellence vous donnent rendez-vous du 30 avril au 3 mai.

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Yzeurespace route de Montbeugny Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00 communication@ville-yzeure.com

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English :

Organized by the town of Yzeure and the delegation of Meilleurs Ouvriers de France Auvergne-Rhône-Alpes, the Journées de l?Excellence will be held from April 30 to May 3.

L’événement Les Journées de l’Excellence Yzeure a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région