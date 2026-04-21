Visite guidée de l’exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence Yzatis Espace Henri-Bérenger Yzeure

Yzeure

Visite guidée de l’exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence

Yzatis Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27 00:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Venez découvrir l’exposition temporaire En aparté, des techniques d’excellence , proposée par la Gallinothèque, en lien avec les Journées de l’excellence

.

Yzatis Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the temporary exhibition En aparté, des techniques d?excellence , presented by the Gallinothèque in conjunction with the Journées de l?excellence

L’événement Visite guidée de l’exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence Yzeure a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région