Visite guidée de l’exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence Yzatis Espace Henri-Bérenger Yzeure
Visite guidée de l’exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence Yzatis Espace Henri-Bérenger Yzeure mercredi 27 mai 2026.
Yzeure
Visite guidée de l’exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence
Yzatis Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27 00:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Venez découvrir l’exposition temporaire En aparté, des techniques d’excellence , proposée par la Gallinothèque, en lien avec les Journées de l’excellence
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Yzatis Espace Henri-Bérenger Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
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English :
Come and discover the temporary exhibition En aparté, des techniques d?excellence , presented by the Gallinothèque in conjunction with the Journées de l?excellence
L’événement Visite guidée de l’exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence Yzeure a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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