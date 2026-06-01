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28e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Yzeure

28e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Yzeure dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Les Vesvres

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Yzeure

28e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Les Vesvres Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

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Les Vesvres Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65  patrimoine@ville-yzeure.com

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English :

L’événement 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Yzeure a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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