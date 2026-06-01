28e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Yzeure dimanche 28 juin 2026.

Yzeure

28e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Les Vesvres Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

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Les Vesvres Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

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English :

L’événement 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Yzeure a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région