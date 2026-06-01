Moulins entre en scène aux Ozières Yzeure
Moulins entre en scène aux Ozières Yzeure samedi 27 juin 2026.
Yzeure
Moulins entre en scène aux Ozières
Plan d’eau des Ozières Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-06-27
Un parcours d’illuminations à découvrir seul, en famille ou entre amis et permettre à la fois aux habitants de se réapproprier leur ville, et aux touristes de découvrir toutes les facettes de ce patrimoine bourbonnais sous un nouvel angle.
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Plan d’eau des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 contact.agglo@agglo-moulins.fr
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English :
A trail of illuminations to discover on your own, with family or friends, allowing local residents to reclaim their town, and tourists to discover all the facets of this Bourbonnais heritage from a new angle.
L’événement Moulins entre en scène aux Ozières Yzeure a été mis à jour le 2026-06-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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