Pétanque Millepertuis Yzeure
Pétanque Millepertuis Yzeure samedi 11 juillet 2026.
Yzeure
Pétanque
Millepertuis Boulodrome Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 13:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Journée pétanque et repas
.
Millepertuis Boulodrome Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 99 00 43 lesptitesboulesdamourdu03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pétanque Day and Lunch
L’événement Pétanque Yzeure a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Yzeure (Allier)
- Animations estivales à la Guinguettes des Ozières Les Ozières Yzeure 20 juin 2026
- Concours de pêche pour les jeunes Yzeure 21 juin 2026
- Théâtre Je préfère qu’on reste amis rue des Cladets Yzeure 27 juin 2026
- 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Yzeure 28 juin 2026
- Rando-créa RDV parking des Vesvres Yzeure 4 juillet 2026