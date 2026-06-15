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Pétanque Millepertuis Yzeure

Pétanque Millepertuis Yzeure samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Millepertuis

Adresse : Boulodrome

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Yzeure

Pétanque

Millepertuis Boulodrome Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 13:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Journée pétanque et repas
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Millepertuis Boulodrome Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 99 00 43  lesptitesboulesdamourdu03@gmail.com

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English :

Pétanque Day and Lunch

L’événement Pétanque Yzeure a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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