Rando-créa RDV parking des Vesvres Yzeure
Rando-créa RDV parking des Vesvres Yzeure samedi 4 juillet 2026.
Yzeure
Rando-créa
RDV parking des Vesvres Les Vesvres Yzeure Allier
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04 18:30:00
Date(s) :
2026-07-04
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RDV parking des Vesvres Les Vesvres Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 51 51 85 angelinemarjolaine.autrice@gmail.com
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English :
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L’événement Rando-créa Yzeure a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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