Tir à l’Arc Jeunes Stade du Haut-Barrieux Yzeure
Tir à l’Arc Jeunes Stade du Haut-Barrieux Yzeure samedi 20 juin 2026.
Yzeure
Tir à l’Arc Jeunes
Stade du Haut-Barrieux Rue du Haut-Barrieux Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Compétitions de Tir à l’Arc jeunes
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Stade du Haut-Barrieux Rue du Haut-Barrieux Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 70 26 94 arcyzeure03@gmail.com
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English :
Youth Archery Competitions
L’événement Tir à l’Arc Jeunes Yzeure a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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