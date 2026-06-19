Tir à l’Arc Jeunes Stade du Haut-Barrieux Yzeure samedi 20 juin 2026.

Yzeure

Tir à l’Arc Jeunes

Stade du Haut-Barrieux Rue du Haut-Barrieux Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Compétitions de Tir à l’Arc jeunes

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Stade du Haut-Barrieux Rue du Haut-Barrieux Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 70 26 94 arcyzeure03@gmail.com

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English :

Youth Archery Competitions

L’événement Tir à l’Arc Jeunes Yzeure a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région