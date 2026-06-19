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Tir à l’Arc Jeunes Stade du Haut-Barrieux Yzeure

Tir à l’Arc Jeunes Stade du Haut-Barrieux Yzeure samedi 20 juin 2026.

Lieu : Stade du Haut-Barrieux

Adresse : Rue du Haut-Barrieux

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Yzeure

Tir à l’Arc Jeunes

Stade du Haut-Barrieux Rue du Haut-Barrieux Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Compétitions de Tir à l’Arc jeunes
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Stade du Haut-Barrieux Rue du Haut-Barrieux Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 70 26 94  arcyzeure03@gmail.com

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English :

Youth Archery Competitions

L’événement Tir à l’Arc Jeunes Yzeure a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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