Animations estivales à la Guinguettes des Ozières Les Ozières Yzeure samedi 20 juin 2026.

Yzeure

Animations estivales à la Guinguettes des Ozières

Les Ozières Guinguettes des Ozières Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-20

Tout un programme d’animations vous attend pour la saison estivale !

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Les Ozières Guinguettes des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 54 26

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English :

A full program of events awaits you this summer!

L’événement Animations estivales à la Guinguettes des Ozières Yzeure a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région