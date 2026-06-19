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Inauguration de l’espace sportif Albert-Camus Rue Albert-Camus Yzeure

Inauguration de l’espace sportif Albert-Camus Rue Albert-Camus Yzeure vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Rue Albert-Camus

Adresse : Espace sportif

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Yzeure

Inauguration de l’espace sportif Albert-Camus

Rue Albert-Camus Espace sportif Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Vous êtes cordialement invités à l’inauguration de l’espace sportif Albert-Camus !
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Rue Albert-Camus Espace sportif Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00 

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English :

You are cordially invited to the grand opening of the Albert-Camus Sports Complex!

L’événement Inauguration de l’espace sportif Albert-Camus Yzeure a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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