Inauguration de l’espace sportif Albert-Camus Rue Albert-Camus Yzeure
Inauguration de l’espace sportif Albert-Camus Rue Albert-Camus Yzeure vendredi 19 juin 2026.
Yzeure
Inauguration de l’espace sportif Albert-Camus
Rue Albert-Camus Espace sportif Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:00:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Vous êtes cordialement invités à l’inauguration de l’espace sportif Albert-Camus !
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Rue Albert-Camus Espace sportif Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00
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English :
You are cordially invited to the grand opening of the Albert-Camus Sports Complex!
L’événement Inauguration de l’espace sportif Albert-Camus Yzeure a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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