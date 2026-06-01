Belote conviviale Salle Daniel-Balavoine Yzeure
Belote conviviale Salle Daniel-Balavoine Yzeure vendredi 26 juin 2026.
Yzeure
Belote conviviale
Salle Daniel-Balavoine Le Plessis Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26 21:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Pour tout public qui sait jouer. Organisée par L’Essentiel, centre social d’Yzeure.
.
Salle Daniel-Balavoine Le Plessis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 55 centresocial@ville-yzeure.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open to anyone who knows how to play. Organized by L’Essentiel, the Yzeure community center.
L’événement Belote conviviale Yzeure a été mis à jour le 2026-06-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Yzeure (Allier)
- Moulins entre en scène aux Ozières Yzeure 27 juin 2026
- Théâtre Je préfère qu’on reste amis rue des Cladets Yzeure 27 juin 2026
- 28e édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Yzeure 28 juin 2026
- Rando-créa RDV parking des Vesvres Yzeure 4 juillet 2026
- Initiation pêche Yzeure 11 juillet 2026