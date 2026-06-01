Belote conviviale Salle Daniel-Balavoine Yzeure

Yzeure

Belote conviviale

Salle Daniel-Balavoine Le Plessis Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 21:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Pour tout public qui sait jouer. Organisée par L’Essentiel, centre social d’Yzeure.

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Salle Daniel-Balavoine Le Plessis Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 55 centresocial@ville-yzeure.com

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English :

Open to anyone who knows how to play. Organized by L’Essentiel, the Yzeure community center.

L’événement Belote conviviale Yzeure a été mis à jour le 2026-06-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région