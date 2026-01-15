Kermesse EHPAD Les Magnolias Centre Hospitalier Yzeure Yzeure
Kermesse EHPAD Les Magnolias Centre Hospitalier Yzeure Yzeure samedi 30 mai 2026.
Kermesse
EHPAD Les Magnolias Centre Hospitalier Yzeure 24 route de Gennetines Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 20:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Participation d’un duo chanté avec la clé des chants , groupe féminin de danses country, un groupe féminin de danses orientales, confection d’objets en tissus, présence du Rétro mobile Club de Bourbon l’Archambault…
.
EHPAD Les Magnolias Centre Hospitalier Yzeure 24 route de Gennetines Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 55 80 57 jl.page@ch-moulins-yzeure.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Participation of a singing duo with la clé des chants , a women’s country dance group, a women’s oriental dance group, fabric objects, the presence of the Rétro mobile Club de Bourbon l’Archambault…
L’événement Kermesse Yzeure a été mis à jour le 2026-01-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région