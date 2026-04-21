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Brocante Route de Montbeugny Yzeure

Brocante Route de Montbeugny Yzeure dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Route de Montbeugny

Adresse : Parking d'Yzeurespace

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Yzeure

Brocante

Route de Montbeugny Parking d’Yzeurespace Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Organisée par les Amis de l’école Jacques-Prévert.
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Route de Montbeugny Parking d’Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 26 09 44 

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English :

Organized by the Friends of the Jacques-Prévert School.

L’événement Brocante Yzeure a été mis à jour le 2026-04-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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