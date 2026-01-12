Festival jeune public Graines de Mai Route de Montbeugny Yzeure
Festival jeune public Graines de Mai Route de Montbeugny Yzeure jeudi 28 mai 2026.
Festival jeune public Graines de Mai
Route de Montbeugny Parc Yzeurespace Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-28
Festival jeune public pour découvrir les arts vivants ! Quatre jours de festivités, d’échanges, de sourires et d’énergie collective vous attendent.
.
Route de Montbeugny Parc Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 87 83 grainesdemai@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festival for young audiences to discover the performing arts! Four days of festivities, exchanges, smiles and collective energy await you.
L’événement Festival jeune public Graines de Mai Yzeure a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région