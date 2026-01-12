Festival jeune public Graines de Mai Route de Montbeugny Yzeure

Festival jeune public Graines de Mai

Route de Montbeugny Parc Yzeurespace Yzeure Allier

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-31

2026-05-28

Festival jeune public pour découvrir les arts vivants ! Quatre jours de festivités, d’échanges, de sourires et d’énergie collective vous attendent.

Route de Montbeugny Parc Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 87 83 grainesdemai@gmail.com

English :

Festival for young audiences to discover the performing arts! Four days of festivities, exchanges, smiles and collective energy await you.

