Circuit Les Vesvres

Circuit Les Vesvres Parking des Vesvres 03400 Yzeure Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Situé au sein d’un espace naturel sauvage de 85 hectares composé de prairies, de sous-bois et d’étangs, ce circuit ravit les amoureux de la nature.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

Located in a wild natural area of 85 hectares composed of meadows, undergrowth and ponds, this circuit will delight nature lovers.

Deutsch :

Inmitten eines 85 Hektar großen wilden Naturgebiets aus Wiesen, Unterholz und Teichen gelegen, begeistert dieser Rundweg Naturliebhaber.

Italiano :

Situato in un’area naturale selvaggia di 85 ettari composta da prati, sottobosco e stagni, questo circuito farà la gioia degli amanti della natura.

Español :

Situado en un espacio natural salvaje de 85 hectáreas compuesto por praderas, sotobosque y estanques, este circuito hará las delicias de los amantes de la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme