PR 42 Circuit d’Yzeure Yzeure Allier

PR 42 Circuit d’Yzeure

PR 42 Circuit d’Yzeure Parking des Vesvres 03400 Yzeure Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Parcourez le Val des Vesvres, un territoire sauvage et sauvegardé à l’est d’Yzeure. Ce circuit constitué d’étangs ombragés et de sentiers sinueux en forêt comblera les amoureux de la nature.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

Explore the Val des Vesvres, a wild and unspoilt area to the east of Yzeure. This circuit of shady ponds and winding forest paths will delight nature lovers.

Deutsch :

Wandern Sie durch das Val des Vesvres, ein wildes und geschütztes Gebiet östlich von Yzeure. Dieser Rundweg mit schattigen Teichen und gewundenen Waldpfaden wird Naturliebhaber begeistern.

Italiano :

Esplorate la Val des Vesvres, un’area selvaggia e incontaminata a est di Yzeure. Questo percorso di stagni ombrosi e sentieri forestali tortuosi farà la gioia degli amanti della natura.

Español :

Explore el Val des Vesvres, una zona salvaje y virgen al este de Yzeure. Este sendero de estanques sombríos y sinuosos caminos forestales hará las delicias de los amantes de la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-19 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme