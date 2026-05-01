Course cycliste Yzeurienne 2026 Centre Yzatis Yzeure
Course cycliste Yzeurienne 2026 Centre Yzatis Yzeure dimanche 31 mai 2026.
Yzeure
Course cycliste Yzeurienne 2026
Centre Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure Allier
Tarif : 4 – 4 – 7 EUR
4 euros pour tous, 7 euros pour les couples
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 13:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Ouverte à tous licenciés ou non, VAE, VTT, VTC, vélo de route. Parcours familial de 35 km. Une journée pour rouler ensemble dans une ambiance conviviale.
.
Centre Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 58 27 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open to all: licensed or unlicensed, mountain bikes, VTC, road bikes. 35 km family route. A day to ride together in a friendly atmosphere.
L’événement Course cycliste Yzeurienne 2026 Yzeure a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Yzeure (Allier)
- Visite guidée de l’exposition Gallinothèque En aparté, des techniques d’excellence Yzatis Espace Henri-Bérenger Yzeure 27 mai 2026
- Festival jeune public Graines de Mai Route de Montbeugny Yzeure 28 mai 2026
- Kermesse EHPAD Les Magnolias Centre Hospitalier Yzeure Yzeure 30 mai 2026
- Théâtre Jo rue des Cladets Yzeure 6 juin 2026
- Concours de pêche pour les jeunes Yzeure 21 juin 2026