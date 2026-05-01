Course cycliste Yzeurienne 2026 Centre Yzatis Yzeure

Yzeure

Course cycliste Yzeurienne 2026

Centre Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure Allier

Tarif : 4 – 4 – 7 EUR

4 euros pour tous, 7 euros pour les couples

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 13:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Ouverte à tous licenciés ou non, VAE, VTT, VTC, vélo de route. Parcours familial de 35 km. Une journée pour rouler ensemble dans une ambiance conviviale.

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Centre Yzatis Boulevard Jean Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 58 27 81

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English :

Open to all: licensed or unlicensed, mountain bikes, VTC, road bikes. 35 km family route. A day to ride together in a friendly atmosphere.

L’événement Course cycliste Yzeurienne 2026 Yzeure a été mis à jour le 2026-05-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région